Быстрая ходьба в несколько раз снижает риск смерти от коронавируса

Лондон, 17 марта. Люди с медленным темпом ходьбы в четыре раза больше подвержены риску смерти от коронавирусной инфекции.

Ученые университета Лестера изучили данные более 412 тысяч людей из Биобанка Великобритании, проанализировав зависимость заболеваемости COVID-19 от веса и темпа ходьбы. Люди, которые ходили медленно, умирали в 3,75 раза чаще, передает The Daily Mail.

Жители страны с медленным шагом и нормальным весом в 2,5 раза больше подвержены риску развития тяжелой формы COVID-19, чем люди с ожирением и быстрым шагом. Одинаковы риски оказались у участников исследования с медленным шагом как с нормальным весом, так и с ожирением.

Новый вариант вируса SARS-CoV-2 обнаружен ранее на северо-западе Франции — в регионе Бретань. Для существующих систем тестирования штамм пока трудно распознаваем.