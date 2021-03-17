Работодателям могут разрешить взимать плату за оформление трудовых книжек

Москва, 17 марта. Минтруд оставил пункт об оформлении трудовых книжек за деньги в проекте приказа «Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек», сообщила «Российская газета».

Министерство доработало проект приказа с учетом предложений экспертов и направило его в Российскую трехстороннюю комиссию на рассмотрение. Минтруд решил не исключать из документа пункт 48, что предлагала сделать Общероссийская ассоциация профсоюзов «Федерация профсоюзов работников морского транспорта».

Спорный пункт предлагает разрешить работодателям взимать плату за оформление трудовых книжек, отмечает газета.

«При выдаче работнику трудовой книжки или вкладыша в нее работодатель взимает с него плату, размер которой определяется размером расходов на их приобретение, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 34 и 49 настоящего Порядка», — гласит проект приказа.

В пункте 34 говорится о массовой потере трудовых книжек работодателем, в пункте 49 — о неправильном заполнении трудовой книжки или ее порче не по вине работника.

«Здесь все понятно, человек не виноват, что испортили или потеряли его трудовую. Но в остальных случаях оплата бланка трудовой — нововведение», — сообщил изданию адвокат Виталий Ревзин.

Оплата за выдачу трудовой книжки действующим законодательством не предусмотрена, уточнил юрист. Стоимость бланков в настоящее время составляет около 300-400 рублей. Работодателям трудовой книжки обходятся дешевле.

Ранее сообщалось, что трудовые книжки нового образца могут появиться в России с 2023 года. Кардинальных изменений не предвидится, но для бумажной версии документа разработали новый формат и порядок ведения.