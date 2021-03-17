Ученые назвали причину, по которой люди перестанут заниматься сексом к 2050 году

Вашингтон, 17 марта. Мужчины и женщины перестанут заниматься сексом с целью деторождения уже к 2050 году.

Люди в первую очередь будут заниматься сексом ради удовольствия. Классическое зачатие детей заменит метод, при котором яйцеклетка и сперма в молодом возрасте будут замораживаться, а потом смешиваться. Об этом рассказали специалисты Стэнфордского университета.

Такой метод позволяет полностью исключить вероятность незапланированной беременности. Люди смогут заводить детей в более позднем возрасте и без последствий со здоровьем. Таким образом, молодые девушки, заморозившие яйцеклетки, смогут спокойно строить карьеру, а после забеременеть благодаря ЭКО. Западные общества начнут заниматься сексом ради развлечения.

Ранее сексолог рассказала, как повысить женское либидо. Это качество формируется в детстве и тесно связано с психологическими аспектами. Об этом в комментарии ФАН рассказала психолог, сексолог Инна Глуз-Широкова.