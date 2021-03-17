Украинский эксперт Жданов рассказал о ракете, из-за которой «психует Россия»

Киев, 17 марта. Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал изданию «Главред» о противокорабельных ракетах комплекса ЖК-360МЦ «Нептун», из-за которых «психует Россия».

«Противодействия этой ракете на сегодняшний день нет. Так что на вооружении у украинской армии появилась по-настоящему уникальная вещь, которой, к слову, заинтересовались и Соединенные Штаты», — заявил Жданов.

По его словам, ракета летает «на высоте 3-300 метров» над водой. Она практически бесшумна и невидима, считает эксперт. Испытания показали точность попадания ракеты «до нескольких метров». «Россия уже психует» из-за поступления «Нептунов» в Военно-морские силы Украины, заявил Жданов.

По словам военного эксперта, если эти комплексы разместят вдоль побережья Азовского и Черного морей, Украина сможет полностью контролировать надводное пространство почти на 300 километров.

Ранее сообщалось, что опытные образцы мобильного противокорабельного комплекса с ракетами «Нептун» поступили на вооружение украинских ВМС. Ракеты способны поражать цели на расстоянии до 280 километров. Скорость полета «Нептуна» составляет всего 900 км/ч.