Известная актриса передала привет Дзюбе и показала откровенное фото

Москва, 17 марта. Актриса Наталья Земцова опубликовала в Instagram эффектные откровенные фотографии и упомянула в подписи к публикации нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Артема Дзюбу.

«Дзюбе привет», — коротко написала под фото Земцова, сопроводив сообщение эмодзи в виде руки.

Судя по всему, упомянув футболиста, артистка намекнула на скандальную историю со слитым в Сеть видео, на котором форвард занимался самоудовлетворением на камеру. Позже спортсмен записал видеообращение, в котором отметил, что старается максимально сдерживаться, чтобы не показаться «тряпкой или показушником».

Дзюбу поддержали многие артисты отечественной эстрады. На сторону артиста встала исполнительница Айза, Светлана Лобода и телеведущая Ксения Собчак.