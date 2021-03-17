Приморские спасатели начали работу против паводков на реках

Владивосток, 17 марта. Работы по ослаблению льда на реках уже стартовали в Приморском крае силами поисково-спасательной службы.

Согласно данным приморского министерства ГОЧС, в Яковлевском районе уже трудится первая группа. Специалисты начали бурение и распиловку ледовой поверхности с реки Арсеньевка. Сейчас на затороопасных участках разрушают лед. Однако взрывать его не будут из-за низкого уровня воды.

«В первый же день спасатели пробурили порядка 300 лунок. Работы продолжаются, по мере необходимости подобные мероприятия будут проводиться и на других реках края», – рассказали в ведомстве.

Ранее стали известны причины запрета на пользование водой в поселках Махачкалы. В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что эта мера связана с угрозой распространения острой кишечной инфекции после паводка.