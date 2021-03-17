Восстановившаяся после ДТП певица MaкSим похвасталась шикарной фигурой

Москва, 17 марта. Похудевшая 37-летняя певица Максим порадовала подписчиков откровенным видео, в котором продемонстрировала стройную фигуру.

В прошлом году Марина Максимова впервые вышла на публику после серьезного ДТП в 2019 году. Она рассказала, что ей пришлось восстанавливаться после произошедшего. За время реабилитации певица набрала 15 лишних килограммов, но позже смогла от них избавиться. Сейчас Максим с гордостью хвастается новой фигурой. Откровенный ролик она опубликовала на свое странице в Instagram.

«Весна», — написала певица под видео.

На видео звезда позирует в белом бра и светлых джинсах. В ролике попадались кадры, на которых Максим мелькала топлес, прикрывая голую грудь руками. Фанаты не могли оставить без внимания публикацию.

«Завораживает. Вы сказочно шикарны, Марина. А как же сильно вы похудели», «Марина, ты нереально шикарная и горячая!», «Огненная наша, настоящая зажигалка», — оставляли комментарии фолловеры.

Однако были и те, кому не понравился видеоролик. Некоторые подписчики пожаловались на пошлость и излишнюю откровенность публикации.

«Мне кажется, это слишком откровенно вышло», «О, и вы разделись. Зачем? У вас такое творчество, этим не обязательно привлекать к себе внимание», «Марина, не нужно обнажаться, чтобы быть популярной», — писали пользователи Сети.

Бывший игрок КВН, пародист и певец Александр Ревва ранее признался, что был крайне закомплексованным ребенком. Побороть комплексы удалось только после того, как он стал мужчиной.