EMA отрицает связь вакцины AstraZeneca со случаями тромбоза у пациентов

Амстердам, 17 марта. Европейское агентство лекарственных средств заявляет, что нет доказательств связи оксфордской вакцины со случаями образования тромбов у вакцинированных пациентов.

Экспертный комитет ЕМА расследует каждое отдельное неблагоприятное для вакцинации событие. Он соберется 18 марта, чтобы предоставить свои выводы и заявить, нужно ли предпринимать какие-либо дальнейшие действия относительно AstraZeneca. Агентство сделает объявление немедленно. Об этом сообщает издание The Guardian.

«Сначала нам нужны факты, мы не можем прийти к какому-либо выводу, пока не проведем тщательный научный анализ. В настоящее время нет никаких признаков того, что вакцинация вызвала эти состояния. Они не были представлены в клинических испытаниях, и они не перечислены как известные или ожидаемые побочные эффекты этой вакцины», — говорит представитель агентства.

Он подчеркнул, что в ходе клинических испытаний как вакцинированные люди, так и те, кто получал плацебо, показали очень небольшое количество развития тромбов.

«Число тромбоэмболических осложнений в целом у вакцинированных людей, по-видимому, не выше, чем у населения в целом», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что жители Санкт-Петербурга стали реже заболевать коронавирусной инфекцией.