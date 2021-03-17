Суд перенес заседание по делу мэра Томска из-за отсутствия обвиняемого

Томск, 17 марта. Советский районный суд перенес первое заседание по делу о превышении полномочий и незаконном предпринимательстве в отношении мэра Томска Ивана Кляйна на 8 апреля.

В настоящее время Кляйн не может участвовать в процессе, сообщил на заседании судья. Недавно он перенес операцию.

«Участие подсудимого невозможно… дело со слушаньем отложено, несмотря на позицию прокурора», — заявил судья.

По его словам, 8 апреля является ближайшей датой рассмотрения. Ранее суд отпустил отстраненного мэра Томска под домашний арест. Кляйн был освобожден из СИЗО в начале марта.

По версии следствия, с октября 2013 года по ноябрь 2020 года Кляйн через доверенного принимал участие в управлении ОАО «Томское пиво», будучи одним из акционеров компании. Пользуясь положением, и с помощью заместителя чиновник оказывал фирме поддержку и помогал решать вопросы с органами власти и другими структурами.