Спасатели вытащили заблокированных в приморской шахте горняков

Дальнегорск, 17 марта. Приморские спасатели успешно спасли двух горняков, которые оказались заблокированы в шахте после обвала руды.

Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС. Инцидент произошел в Дальнегорске. Состояние первого спасенного оценивается как удовлетворительное, второй в стабильно тяжелом.

Специалисты МЧС получили сообщение о происшествии на руднике «Королевском» рано утром. Там находились 30 человек. Из них 28 сразу были эвакуированы. Двое же остались заблокированными внутри.

Сейчас прокуратура инициировала проверку. Специалисты оценят все обстоятельства произошедшего и проверят соблюдение законодательства.

Недавно в горных районах Камчатки объявили лавинную опасность. Виной тому подошедший ночью к берегам полуострова циклон.