Европа признала ошибки при взаимодействии с Россией

Брюссель, 17 марта. Европа допускает определенные ошибки при выстраивании диалога с Россией, которые мешают полноценному и взаимовыгодному сотрудничеству.

Такое заявление сделал президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль. В своей статье в австрийском издании Kurier он отметил, что отношения с Москвой еще могут быть перезагружены, хоть сегодня они и достигли «низшей точки».

Европе необходимо отказаться от строительства преград и начать «возводить мосты». Глава Европалаты в качестве примера предложил сначала ослабить режим экономических ограничений в виде санкций. Также нужно постепенно налаживать связи в сферах науки, экономики и культуры. А вот в вопросе с Украиной пока нужно придерживаться нейтралитета, как это делает Австрия, констатировал Ляйтль.

Ранее стало известно, что ЕС намерен начать переговоры с Россией по закупке вакцины «Спутник V». Европа планирует закупки российского препарата для реализации программы вакцинации от коронавируса.

Однако этот процесс будут пытаться затормозить США и европейская бюрократия, но Евросоюзу придется реализовывать потребность в вакцинации. При этом переговоры ряда государств с РФ относительно организации производства вакцины и ее получения можно назвать предсказуемыми.