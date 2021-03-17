Российские ученые разработали модель экологически чистого пуска ракет

Пермь, 17 марта. Российские ученые разработали технологию, которая поможет сократить экологический ущерб от пусков космических ракет за счет гидростатического напора воды.

«Ученые создали математическую модель установки для подводного запуска космических ракет. Этот способ поможет зондировать Землю без вреда для экологии. Двигатели ракеты будут включаться на безопасном расстоянии от ее поверхности. Подробные расчеты исследователи предоставили впервые», — сообщила пресс-служба Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

Технология экологически чистого пуска ракет основана на методе «холодного» запуска с помощью давления столба воды на пусковой поршень в шахте. От традиционных вариантов новая технология отличается тем, что токсичные химические соединения не попадают в воду, поэтому не происходит акустического загрязнения окружающей среды. Кроме того, запуск в воде позволит увеличить массу полезной нагрузки ракеты и сделать компактнее пусковые установки, считают авторы разработки.

Ученые рассчитали, что максимальную скорость в 155,8 метра в секунду ракета может развивать при глубине шахты 300 и диаметре 1,4 метра. Скорость ракета набирает за 2,1 секунды практически в момент выхода из шахты.

Создаваемая на основе новой технологии установка включает удерживающую всю конструкцию на плаву платформу, систему насосов и пусковую шахту. Работать она сможет в сочетании с различными ракетными двигателями.

Ранее сообщалось, что ученые из Института химии твердого тела и механохимии СО РАН изобрели новую пищевую добавку, которая позволит защитить кости космонавтов. Ее компонентами стали зеленый чай, рисовая лузга и витамины.