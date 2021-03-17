Четвертый сезон сериала «Убивая Еву» станет последним

Лондон, 17 марта. Создатели популярного сериала «Убивая Еву» приступят к съемкам четвертого сезона летом 2021 года. Он станет финальным, после чего проект закроют.

Сценаристом четвертого сезона станет Лаура Нил, известная по работам над такими сериалами, как «Половое воспинтание» и «Мой безумный дневник». Финальный сезон включит в себя восемь серий, пишет The Hollywood Reporter.

Съемки пройдут летом этого года в Великобритании и нескольких странах Европы, а премьера намечена на 2022 год. Создатели сериала не исключают, что после завершения сериала возможна работа на спин-оффами.

«Убивая Еву» основан на книгах Люка Дженнингса. В центре сюжета британская разведчица Ева, которой нужно поймать психопатку-киллера Вилланель. Главные роли исполняют Сандра О и Джоди Комер.

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