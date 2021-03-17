Эстафета олимпийского огня Токио-2020 может быть отменена из-за нарушений мер от COVID-19

Токио, 17 марта. Зрители обязаны соблюдать эпидемиологические меры, иначе эстафета олимпийского огня пройдет без публики. Об этом говорят организаторы Олимпиады Токио -2020.

Зрители, которые будут наблюдать за шествием факела, когда он начнет свое путешествие по Японии на следующей неделе, должны носить маски, избегать громких аплодисментов и держаться на безопасном расстоянии друг от друга. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на заявление Организационного комитета Токио-2020.

«Пожалуйста, наблюдайте с улиц, но убедитесь, что вы физически дистанцированы от всех остальных. Мы хотим, чтобы вы обеспечили свою безопасность во время наблюдения за эстафетой», — сказал исполнительный директор Организационного комитета Токио-2020 Тоширо Муто.

Престижное мероприятие, которое знаменует собой официальный отсчет времени до отложенных Олимпийских игр, начнется в Фукусиме 25 марта. Эстафета начнется всего через четыре дня после того, как Токио отменит чрезвычайное положение, объявленное в начале января на фоне резкого роста случаев заболевания коронавирусом.

Церемония открытия эстафеты пройдет без зрителей. Она состоится в футбольном тренировочном комплексе J-Village.

Ранее стало известно, что правительство Японии призвало страны ограничить состав делегаций на Олимпийских игр.