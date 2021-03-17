Вильфанд предупредил о похолодании в центре Европейской России

Москва, 17 марта. Температура воздуха начнет понижаться в центре Европейской России уже в пятницу, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в регион будет приходить воздух с севера. Температурный фон установится около нормы. В выходные температура воздуха опустится ниже нормальных значений на два градуса.

«В субботу ночные температуры -5…-10 градусов, прогнозируем, что дневные температуры также будут отрицательными. В воскресенье будет малооблачно, поэтому ожидается понижение температуры ночью до двузначных отметок. В Москве -8…-10, по области до -14 градусов», — сообщил РИА Новости Вильфанд.

Для центра европейской части России будет характерен похожий температурный фон, уточнил научный руководитель Гидрометцентра. Вильфанд предупредил, что тепла не стоит ожидать и на юге России.

«В феврале на юге России температуры приближались к 20-градусной отметке, а сейчас там градусов 9-10», — заключил он.

Ранее Вильфанд спрогнозировал весеннюю погоду в центре европейской части России примерно к концу апреля. В этот период температурный фон окажется в пределах +15...+18 градусов. По его словам, далекий от субтропического российский климат предрасположен к началу теплого сезона не ранее, чем в конце апреля — начале мая.