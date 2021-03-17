Экономист спрогнозировал самый опасный период для рубля

Москва, 17 марта. Нельзя исключать, что с начала мая до середины июня для российского рубля настанет сложный период, заявил доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

В беседе с агентством «Прайм» эксперт уточнил, что в пользу укрепления национальной валюты сегодня играют несколько факторов: цены на нефть, интересы инвесторов к развивающимся рынкам. Положительно сказываются и предстоящие этапы программы количественного смягчения в США, а также сокращение программы заимствований Минфина посредством ОФЗ.

Однако, подчеркивает экономист, еще больше факторов оказывают негативное влияние на курс рубля. В частности, это соглашение ОПЕК+ о восстановлении темпов добычи нефти и охватившая Европу третья волна пандемии COVID-19 (которую не исключают и в России). Отрицательное значение также имеют ускорившаяся в стране инфляция и нарастающие неплатежи со стороны малого бизнеса и розничных клиентов.

На сегодняшний день, отметил Казанский, сложно спрогнозировать период, когда все негативные факторы будут действовать на рубль одновременно.

«Однако, если ставить перед собой такую задачу, то я бы назвал начало мая — середину июня. При этом нельзя не принимать во внимание и дамоклов меч российской экономики последних семи лет — санкции США и ЕС, которые, независимо от наличия или отсутствия краткосрочных тенденций к усилению, всегда будут учитываться потенциальными инвесторами в рубль», — подытожил экономист.

Ранее эксперты ФАН рассказали, что ждать от рубля и доллара в ближайший месяц. В частности, по словам старшего аналитика «Альпари Евразия» Вадима Иосуба, если цены на нефть сохранятся на текущих уровнях или, тем более, пойдут выше, то доллар в ближайшие дни может опуститься ниже отметки 72,6 рубля впервые с конца июля прошлого года. Следующей целью для укрепления рубля в этом случае станет уровень 70,5 рубля за доллар.

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров считает, что для курса рубля будет важна информация о темпах пандемии и массовой вакцинации. Если начнется третья волна, упадут цены на нефть, а за ними потеряет и рубль.