Тимошенко и Порошенко могут «похоронить» будущее Владимира Зеленского

Киев, 17 марта. Президент Украины Владимир Зеленский рискует потерять власть, если премьер-министром страны станет сильный политик, считает украинский политолог Святослав Вышинский.

По мнению эксперта, Зеленский потеряет и бразды правления, и легитимность независимо от того, кто займет премьерское кресло: лидер партии «Батькивщина» или экс-президент Украины Петр Порошенко.

«Поэтому премьер-министром может стать либо новая фигура, либо «сбитые летчики» вроде Владимира Гройсмана или Арсения Яценюка, которые одинаково устроят и Запад, и украинских олигархов», — рассказал в интервью изданию Украина.ру Вышинский.

В этом отношении Яценюк был бы самым удачным выбором, отмечает политолог. У него налажен контакт и с новой администрацией США, и с главным политическим и медийным партнером Зеленского Ринатом Ахметовым.

Попытка «переломить парламент через колено» для Зеленского может закончиться досрочным прекращением полномочий уже в этом году, считает политолог. При этом неважно, отправит президента в отставку действующий или следующий созыв Рады, заключил эксперт.

Ранее Тимошенко заявила, что ее партия готова войти в коалицию с провлатстной «Слугой народа». По словам политика, на Украине сложилась тяжелая ситуация с экономикой, медициной, социальной сферой, и она готова создавать альянсы с другими политическими силами для вывода страны из кризиса. Однако лидер «Батькивщины» предупредила, что готова объединить усилия с Зеленским только в том случае, если в корне изменится стратегия управления государством.