Непогода прервала сообщение между Сахалином и материком

Южно-Сахалинск, 17 марта. Неблагоприятные условия в Татарском проливе вынудили прекратить работу паромной переправы Холмск-Ванино.

Она соединяет остров Сахалин с материковой Россией в Хабаровском крае. Такое заявление сделали в региональном главке МЧС.

«С 10:20 17 марта паромная переправа Ванино-Холмск закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе», — подчеркнули в управлении.

Паромы продолжат двигаться по прежнему расписанию только после улучшения погодных условий. В настоящее время на Сахалине довольно спокойно, но пасмурно и идет снег. Однако в Татарском проливе дела обстоят сложнее. Там отмечается довольно сильный ветер и высокие волны, которые представляют опасность.

Ранее в двух районах Сахалина объявили угрозу схождения лавин. На остальной территории, кроме одиночных случаев, ЧС не предвещается.