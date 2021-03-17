Президента ФСБ арестовали по обвинению в мошенничестве

Москва, 17 марта. Президент Фонда содействия безопасности (ООО ФСБ) был арестован в Москве. Следствие сообщило, что он пытался получить от бизнесмена 24 млн рублей.

Першин обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Глава ФСБ просил у предпринимателя деньги за решение проблем, возникших из-за несуществующего уголовного преследования.

Уголовное дело возбуждено по заявлению гендиректора ООО "Лагуна" Сергея Мелина, который занимается арендой недвижимости. Мелин сообщил, что правоохранители якобы отправят материалы проверки в следственный орган по факту мошенничества с земельными участками. Сотрудник предложил помощь в деле за 24 млн рублей.

Против полковника ФСБ Кирилла Черкалина было возбуждено уголовное дело за получение взятки в крупном размере. Черкалин получил взятку в размере 850 тысяч долларов.