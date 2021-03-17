Мова раздора: эксперт пояснил, почему популярность Зеленского на Украине падает на глазах

Киев, 17 марта. Заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что вопрос о госязыке в стране неактуален, может способствовать снижению рейтинга среди избирателей.

По словам Зеленского, данный вопрос на Украине перестал быть актуальным, так как украинский является единственным государственным языком. Из-за таких слов рейтинг украинского лидера может существенно снизиться, так как они не соответствуют его ранним заявлениям, считает киевский политолог Алексей Якубин, передает Baltnews.

«Когда Зеленский говорит, что проблем нет и так далее, он тем самым расходится с Зеленским, который избирался на должность президента и говорил о том, что, если Венецианская комиссия пришлет рекомендации и правки по поводу закона о государственном языке, они будут вносить эти правки», — сказал политолог.

Однако Венецианская комиссия уже предоставляла эти рекомендации с указанием на отмену штрафов, принятие отдельного закона о языках национальных меньшинств и так далее, но Зеленский ничего не исправил. Базовый избиратель не может ощущать защищенности в вопросах, включая языковые, так как президент не выполняет свои обещания, добавил Якубин.

Зеленский называет заботой о населении Крыма его геноцид, высказалась ранее сенатор Российской Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».