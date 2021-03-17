Счетная палата отметила главную проблему газификации в России

Москва, 17 марта. Основной проблемой газификации в России являются ежегодные убытки «Газпром межрегионгаза».

Счетная палата РФ отметила, что отставание газификации наблюдалось и в прошлые годы, информирует ТАСС.

«Основными факторами, влияющими на финансовый результат, является низкий уровень собираемости платежей в республиках Северо-Кавказского федерального округа», — сообщили эксперты.

За 2016-2019 годы построено 15% от планируемого объема программ газификации 2016-2020 годов. Кроме того, специалисты напомнили, что показатели данного процесса в стране могут не совпадать, поскольку оценка в Минэнерго и «Газпроме» может сильно отличаться.

Недавно в Минэнерго рассказали, как пандемия повлияла на энергоресурсы страны. Среди главных особенностей в период распространения коронавирус в РФ стало то, что карантин поспособствовал почти полному падению спроса на любые виды энергоресурсов.