Участников кастинга в «Брат-3» просили совокупиться с резиновой куклой

Москва, 17 марта. Съемки фильма «Брат-3» должны стартовать в ближайшие дни. Автор проекта, шоумен Стас Барецкий уверяет, что за лето картину уже снимут.

Во вторник в московском баре прошел кастинг на фильм «Брат-3», передает РИАМО.

«Мы за лето снимем этот фильм. Это очень интересная история, которую написал я. Как мне кажется, я имею право снимать этот фильм, потому что я сам участвовал в этих событиях. Я был бандитом в то время, сам не принимал участие в убийствах, а дружил со всеми», — рассказал Барецкий.

Участникам кастинга предложили изобразить совокупление с резиновой куклой, а также выкрикнуть несколько фраз перед камерой. Объясняя условия кастинга, Барецкий заявил, что участников нужно было раскрепостить, «потому что читать стишки на табуретке уже никому не интересно».

«Говорить можешь, действие сможешь произвести, рукой махнуть — все, достаточно для современной картины», — считает автор проекта.

Как уверяет Барецкий, в его фильме засветятся не только реальные бандиты, но и голливудские звезды. По его словам, часть гонорара уже переслали Микки Рурку и Дженнифер Энистон, которой в картине уготована роль хозяйки борделя, которую любит киллер в исполнении Рурка.

Ранее стало известно, что одну из ролей в фильме сыграет сын художника Никаса Сафронова актер Дмитрий Сафронов. Ради этого он начал ходить в тренажерный зал и перебрался из Литвы в Москву. По словам актера, ему досталась роль, которая влияет на развитие сюжета. Герой Сафронова-младшего будет стрелять из пистолета, а потому актер активно занимается с инструктором и посещает тир.

В конце прошлого года Барецкий презентовал ФАН свою книгу «Брат-3», события в которой происходят в наши дни, но очень сильно напоминают «лихие 90-е». Главные герои носят фамилии Бобров и Сухофруктов, что, по словам шоумена, созвучно с именами исполнителей главных ролей фильма Балабанова Сергея Бодрова и Виктора Сухорукова.

Барецкий уверен, что его книгу оценят не только читатели, но и критики, поскольку «сюжетные ветки выстроены грамотно и в конце читатель будет иметь возможность наблюдать целостную развязку».