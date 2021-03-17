Киев, 17 марта. Пассажиры «Укрзализницы» опубликовали видео, на котором видно ужасающее состояние поездов: из-за щелей в окнах снегом запорошило столы, застенки и даже матрасы на полках.

Причина таких плохих условий — старые вагоны, которые не заменялись на новые из-за коррупции, сообщает 34.ua.

«Мы просчитываем ежегодные потери от коррупции на «Укрзалізниці» от 15 до 20 млрд грн. Это огромная цифра, потому что за эти деньги можно было закупить сотни вагонов, отремонтировать тысячи километров путей», — сообщил министр инфраструктуры Украины 2016–2019 годов Владимир Омелян.

За последние три года количество поездов, пригодных к работе, уменьшилось почти на 500 штук. Каждый седьмой поезд, который в 2019 году еще работал и мог перевозить пассажиров, сейчас уже снят в рельс. По прогнозам экспертов, к 2030 году на всю страну останется меньше 600 поездов.

Недавно депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по финансовому рынку Константин Бахарев рассказал, почему Крыму не нашлось места на Украине. По его словам, насильственная украинизация достигла кульминации, Запад все больше пытался выставить страну в виде антироссийского проекта.