Тимошенко рассказала об энергетической ловушке, в которую Украина загнала себя сама

Киев, 17 марта. Атомные и угольные электростанции Украины останавливают работу из-за импорта электрической энергии из Белоруссии и России, заявила депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко.

По словам политика, Украина имеет вдвое большие возможности по выработке электроэнергии, но в стране простаивают атомные блоки, так как для украинской тепловой электроэнергии нет рынков сбыта.

«А в это время вместо того, чтобы правильно построить наше производство, берут и завозят по импорту электроэнергии из России и Белоруссии, закрывая наши собственные мощности», — заявила Тимошенко в эфире телеканала «Україна24».

Депутат назвала абсурдом импорт электроэнергии из Белоруссии и России в условиях профицита своих генерирующих мощностей. По ее мнению у президента Украины есть достаточно полномочий, чтобы прекратить «весь беспорядок» с импортом электроэнергии буквально за час.

«Сегодня у президента в руках все абсолютно власти — правительство, силовики, все регуляторы, большинство в парламенте, есть все инструменты», — уточнила Тимошенко.

Ранее рассмотреть законопроект о запрете импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии потребовала фракция партии «Батькивщина» в Верховной Раде. По мнению лидера партии Юлии Тимошенко, электричество из соседних стран поступает на Украину «на коррупционной основе». При этом она указала, что украинские энергоблоки простаивают. «Батькивщина» требует включить все блоки электростанций, чтобы обеспечить страну «дешевой электроэнергией». Тимошенко также потребовала от Службы безопасности Украины (СБУ) и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) расследовать импорт российской и белорусской электроэнергии в страну.