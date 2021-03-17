Семь человек погибли от рук нападавших на салоны красоты в Атланте – AJC

Атланта, 17 марта. Вооруженные преступники произвели ряд нападений на американские салоны красоты, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.

Согласно данным портала AJC, инцидент произошел в пригороде Атланты. Погибли минимум семь человек. Еще двое ранены. По информации источника, первое нападение случилось в массажном салоне в округе Чероки. Преступник открыл огонь, после чего скрылся.

Далее выстрелы были слышны в двух находящихся рядом салонах на севере Атланты. Правоохранители оцепили дороги, но ни одного подозреваемого пока задержать не удалось. Издание отмечает, что большую часть персонала салонов составляли выходцы из Азии. Полицейские пытаются понять, связано ли это с атаками.

Ранее стало известно, что жителя Томска осудят за стрельбу из пистолета в лицо человеку. В марте 2020 года обвиняемый около гипермаркета увидел бывшую супругу с другим мужчиной. Он и попал под удар.