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Сирийские военные сообщили об атаке ВВС Израиля на окрестности Дамаска

Сирийские военные сообщили об атаке ВВС Израиля на окрестности Дамаска

Дамаск, 17 марта. Израильские военные нанесли ракетные удары по окрестностям Дамаска. Об этом говорится в заявлении командования армии Сирии.

Накануне РИА Новости сообщало, что в центре Дамаска слышна работа ПВО. Агентство опубликовало ролики с отражением удара.

Согласно заявлению военных, ракетные удары были нанесены в 22:35 вторника по местному времени. Атака производилась из воздушного пространства оккупированных Голанских высот. Был нанесен материальный ущерб.

Израиль неоднократно обстреливал сирийские территории. Это объясняется якобы стремлением не допустить попадания современного вооружения в руки движения «Хезболла», контролируемого Ираном.

Накануне стало известно, что иранское грузовое судно подверглось атаке в Средиземном море. Неизвестный объект взорвался на борту корабля.

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