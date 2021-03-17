Сирийские военные сообщили об атаке ВВС Израиля на окрестности Дамаска

Дамаск, 17 марта. Израильские военные нанесли ракетные удары по окрестностям Дамаска. Об этом говорится в заявлении командования армии Сирии.

Накануне РИА Новости сообщало, что в центре Дамаска слышна работа ПВО. Агентство опубликовало ролики с отражением удара.

Согласно заявлению военных, ракетные удары были нанесены в 22:35 вторника по местному времени. Атака производилась из воздушного пространства оккупированных Голанских высот. Был нанесен материальный ущерб.

Израиль неоднократно обстреливал сирийские территории. Это объясняется якобы стремлением не допустить попадания современного вооружения в руки движения «Хезболла», контролируемого Ираном.

Накануне стало известно, что иранское грузовое судно подверглось атаке в Средиземном море. Неизвестный объект взорвался на борту корабля.