Киев, 17 марта. Китайские СМИ, разбирая скандал вокруг украинского предприятия «Мотор Сич», указывают США как возможного инициатора национализации завода и разрыва сделки Пекина и Киева.

Национализация предприятия, занимающегося разработкой и производством авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, стала причиной международного скандала, в который оказались втянуты несколько сверхдержав, обращает внимание политтехнолог Анне Быкова в колонке для портала «Шарий.net».

Китайские СМИ активно освещают борьбу за предприятие между Украиной, КНР и США, напоминая, что с Киева инвесторы пытаются взыскать убытки в 3,5 млрд долларов. Издание The Standard Channel пишет, что Украина блокирует активы китайского Skyrizon, которого интересовали авиационные технологии. Авторы колонки подчеркивают, что США, поддерживающие Украину после начала конфликта в Донбассе, скептически относились к китайским инвестициям в «Мотор Сич» и поднимали этот вопрос перед украинскими официальными лицами на закрытых встречах.

Общенациональное китайское издание South China Morning Post обращает внимание, что решение национализировать «Мотор Сич», контрольный пакет акций которого принадлежит китайским компаниям, вызовет напряженность в отношениях с Пекином. Однако, отметили авторы, эту инициативу поддержат США.

Financial Times сообщает, что Украина национализировала «Мотор Сич», чтобы предотвратить затянувшуюся попытку китайского захвата власти, против которой выступают США.

Крупнейший украинский завод по производству двигателей для самолетов, вертолетов и крылатых ракет «Мотор Сич» пришел в упадок после того, как Киев разорвал отношения с Россией после 2014 года. Ситуацией воспользовался Пекин, пытаясь добиться доступа ко всем советским разработкам.

В 2016 году компания Beijing Skyrizon Aviation Industry заключила с «Мотор Сич» кредитный договор на 100 млн долларов. Через пару лет под контролем китайских инвесторов оказалось 56% акций. После этого СБУ завела уголовное дело. Бизнесменов обвинили в преступном сговоре с целью переместить активы и производственные мощности «Мотор Сич» за пределы страны. В итоге весь их контрольный пакет акций был арестован, а компании попали под санкции. Пекин отреагировал на действия киевских властей судебным иском с требованием компенсации в 3,5 млрд долларов.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что санкции против китайских бизнесменов будут иметь «убийственные» последствия для Украины, поскольку от нее отвернуться большинство крупных инвесторов. Бывший парламентарий выразил мнение, что украинский президент не понимает последствий своих действий и «просто хочет еще больше прогнуться под американских хозяев, которым на страну абсолютно наплевать».