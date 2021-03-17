«Газпром» приготовился максимально увеличить поставки газа в Европу через Украину

Москва, 17 марта. Из-за холодной зимы в европейских хранилищах почти исчерпались запасы газа, в апреле «Газпром» задействует для прокачки газа в Европу украинскую газотранспортную систему (ГТС).

«Газпром» закупил у Украины дополнительные транзитные мощности из-за роста спроса на газ в Европе. Компания планирует прокачать через украинскую ГТС в апреле до 124 млн кубометров топлива, увеличив поставки на 14,2 млн кубометров, сообщает со ссылкой на данные венгерской платформы RBP EADaily.

Дополнительные транзитные мощности закуплены на участке Суджа из России на Украину. Направление прокачки газа поменяется в апреле. Если дополнительные объемы зимой шли в сторону Балкан и Венгрии, то теперь топливо качают через Словакию в страны Западной Европы. На границе Словакии и Украины российский поставщик газа забронировал на апрель порядка 13 млн кубометров в сутки.

По данным на 10 марта, в европейских подземных хранилищах оставалось 34,8 млрд кубометров, что составляет 33% от их объема. Это значит, что европейским трейдерам предстоит нарастить закупки газа.

«Европе необходимо будет закачать как минимум в полтора раза больше газа, чем летом 2020 года. Это говорит о том, что летом газовый рынок Европы будет работать в режиме «зеленой зимы», — отметили в компании.

«Газпром» прогнозирует, что в Европе отопительный сезон и высокий спрос на газ сохранятся до конца марта.

«Газпром» и концерн Shell ранее заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве на пять лет, сообщает RT. Документ расширяет взаимодействие сторон, особое внимание компании уделят сотрудничеству в области сокращения выбросов парниковых газов и цифровизации технологий, а также изучению энергетических рынков.