ЕС намерен начать переговоры с Россией по закупке «Спутника V»

Москва, 17 марта. Евросоюз будет покупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» вопреки сомнениям в ее эффективности.

Европейский союз планирует начать обсуждение закупки российского препарата, чтобы реализовать программу вакцинации населения стран от коронавируса. Об этом рассказал политолог Александр Коньков радио Sputnik.

«Все те обязательства, которые на себя брали западные фармкомпании, сейчас ставятся под сомнение. С одной стороны в силу коммерческих задач, которые ставят перед собой эти компании, а с другой стороны политических задач, потому что ЕС демонстрирует определенную очередь за вакциной, и в этой очереди все ведут себя по-разному», — заявил политолог.

Однако этот процесс будут пытаться затормозить США и европейская бюрократия, но Евросоюзу придется реализовывать потребность в вакцинации. При этом переговоры ряда государств с РФ относительно организации производства вакцины и ее получения можно назвать предсказуемыми.

Ранее руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев назвал Федеральному агентству новостей причины отказа стран ЕС от вакцины AstraZeneca.