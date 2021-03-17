Опрос показал, как украинцы оценивают экономическую ситуацию в стране

Киев, 17 марта. Около 68% украинцев расценивают текущую экономическую обстановку в стране как плохую, согласно проведенному опросу Центра Разумкова.

Есть и те, кто считает экономику достаточно хорошей — таких оказалось 2% участников исследования. Еще 28% не смогли выбрать однозначный ответ и охарактеризовали экономическую среду страны как неплохую и нехорошую одновременно, сообщает Regnum.

Ожидания жителей Украины на ближайшие три месяца тоже контрастны. Всего 9% респондентов уверены в будущем и ждут улучшений. Столько же опрошенных ожидают в названый срок улучшения благосостояния семьи.

Еще 30% участников опроса уверены, что экономическая обстановка в стране за три месяца только ухудшится. С ними солидарны 23% украинцев, которые ожидают в эти же три месяца ухудшения финансового положения семьи. Напомним, что в феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главная цель правительства — создать «состоятельного украинца». Также он обещал небольшой подъем экономики в 2021 году.

Недавно обозреватель ФАН рассмотрел ситуацию с коррупцией в оборонной-промышленной сфере Украины. По его мнению, сейчас страна беспорядочно тратит деньги на бессмысленные технические образцы вместо качественного и эффективного вооружения, и тем лучше для Донбасса и России.