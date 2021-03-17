Немецкие эпидемиологи говорят о начале третьей волны коронавируса в Германии

Берлин, 17 марта. Число новых случаев заражения COVID-19 в ФРГ растет в геометрической прогрессии. Об этом заявляют эксперты Института инфекционных заболеваний Роберта Коха.

Число случаев заболевания на 100 тыс. человек, зарегистрированных 16 марта, составило 83,7 по сравнению с 68 неделей ранее. Институт Роберта Коха заявил, что показатель может достичь 200 к середине апреля. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

«Мы точно находимся на подъеме третьей волны коронавирусной пандемии. Это уже не может быть оспорено. На данный момент мы ослабили ограничения, и это ускоряет экспоненциальный рост», — сказал эпидемиолог Дирк Брокманн.

Канцлер Германии Ангела Меркель и правительство договорились о поэтапном смягчении ограничений в начале этого месяца, но уточнили, что они могут вернуться. Это позволит властям вновь ввести ограничения, если число случаев заболевания превысит 100 на 100 тыс. населения в течение трех дней подряд.

Ранее стало известно, что в Германии и Италии начался хаос после отказа от вакцины AstraZeneca.