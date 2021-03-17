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Настя Каменских в лонгсливе на голое тело показала постройневшие ноги

Настя Каменских в лонгсливе на голое тело показала постройневшие ноги

Москва, 17 марта. Певица Анастасия Каменских удивила поклонников коротким видео, на котором предстала изрядно похудевшей.

Каменских завоевала любовь поклонников не только своими песнями, но и знойными формами. Как сама она пела в одной из композиций, у нее «попа, как у Ким». Однако сейчас артистка больше напоминает грациозную лань, чем известную своими пышными ягодицами Кардашьян. 

В сторис Instagram Каменских показала подписчикам стройные ноги, появившись на видео в одном лонгсливе и присев в позу лягушки. Чуть позже она заинтриговала поклонников, сообщив, что их ждут сюрпризы.

«Сегодня был очень продуктивный день! Вас ждет много сюрпризов», — написала Каменских.

Настя Каменских в лонгсливе на голое тело показала постройневшие ноги

В 2019 году певица сыграла свадьбу с Алексеем Потапенко, более известным как Потап, с которым сотрудничала с 2006 года. Недавно продюсер признался, что тщательно готовился к тому моменту, когда сделает предложение возлюбленной. Певица ни о чем не догадывалась, поэтому появившийся с огромным букетом цветов Потап застал ее врасплох.

Свою возлюбленную он встретил на строительной площадке, облачившись в белую рубашку, черный пиджак и темные джинсы. Вручив Каменских кольцо, Потап заявил, что всегда хочет быть рядом с ней. Артистка после трогательных слов расплакалась.

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