Экс-офицер Дерек Шовин просит суд рассмотреть более ранний арест Джорджа Флойда

Миннеаполис, 17 марта. Адвокат бывшего полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда, просит судью разрешить присяжным ознакомиться с предыдущим случаем ареста афроамериканца.

Джордж Флойд умер при аресте сотрудниками полиции Миннеаполиса в мае 2020 года. Однако за год до этого у него была другая встреча с полицией. Во время задержания 6 мая 2019 года запаниковавший Флойд проглотил несколько опиоидных обезболивающих таблеток перед тем как к нему подошла полиция. В результате подозреваемый был доставлен в больницу. Об этом сообщает Reuters.

Эрик Нельсон, ведущий адвокат Дерека Шовена, утверждал, что основной причиной смерти Флойда был опиоид фентанил, обнаруженный в его крови при вскрытии. По официальной версии смерть афроамериканца вызвана механической асфиксией и должна носить насильственный характер.

«Сходство невероятное, это точно такое же поведение, уже в двух инцидентах, хотя между ними прошел год», — сказал Нельсон суду, отметив, что Флойд, согласно видеозаписи, звал свою маму в обоих случаях.

Мэтью Фрэнк, занимающий должность прокурора в офисе Генпрокуратуре Миннесоты, считает, что адвокат пытается отчаянно очернить характер Джорджа, указывая на его зависимость от наркотиков. Эрик Нельсон хочет показать видео ареста 2019 года присяжным, поскольку на нем подтверждается его довод о том, что пена у рта Флойда образовалась в результате приема опиоидов.

Окружной судья округа Хеннепин Питер Кэхилл заявил, что планирует вынести решение по просьбе Нельсона в четверг, 18 марта.

Ранее сообщалось, что судья по делу об убийстве Джорджа Флойда недоволен решением городского совета.