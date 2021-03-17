Терапевт назвал простой способ укрепить иммунитет весной

Москва, 17 марта. Нехватка витаминов после зимы может повлиять на состояние иммунитета человека. Как его укрепить весной, рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

В первую очередь нужно убедиться, что организму хватает витамина D, так как именно он влияет на иммунный ответ организма. Под конец зимы возникает его дефицит, но и избыток витамина D также не является полезным, передает радио Sputnik.

«Если мы выявляем человека с дефицитом, начинаем подкармливать витамином, и в течение месяца, как правило, все выравнивается. Если у человека нормальный витамин D, его этим кормить не надо, потому что это ничего не улучшит», — заявил эксперт.

При этом иммуномодуляторы или иммуностимуляторы не помогут в этой ситуации. Иммуномодуляторами лечат серьезные заболевания, которые вызваны опасными вещами, включая ВИЧ и гепатит.

Эффективно укрепляют иммунитет солнце, хороший сон, полноценное питание и физическая активность. При отсутствии лишнего веса и хорошем питании уровень витамина D сохраняется нормальным, заключил Алексей Хухрев.

Звездный диетолог Маргарита Королева ранее рассказала Федеральному агентству новостей, какими продуктами стоит дополнить рацион, чтобы избежать весеннего авитаминоза и связанных с ним негативных последствий для здоровья. Эксперт выделила зерновые, овощи, рыбу и мясо, бобовые, орехи и грибы и фрукты.