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Терапевт назвал простой способ укрепить иммунитет весной

Терапевт назвал простой способ укрепить иммунитет весной

Москва, 17 марта. Нехватка витаминов после зимы может повлиять на состояние иммунитета человека. Как его укрепить весной, рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

В первую очередь нужно убедиться, что организму хватает витамина D, так как именно он влияет на иммунный ответ организма. Под конец зимы возникает его дефицит, но и избыток витамина D также не является полезным, передает радио Sputnik.

«Если мы выявляем человека с дефицитом, начинаем подкармливать витамином, и в течение месяца, как правило, все выравнивается. Если у человека нормальный витамин D, его этим кормить не надо, потому что это ничего не улучшит», — заявил эксперт.

При этом иммуномодуляторы или иммуностимуляторы не помогут в этой ситуации. Иммуномодуляторами лечат серьезные заболевания, которые вызваны опасными вещами, включая ВИЧ и гепатит.

Эффективно укрепляют иммунитет солнце, хороший сон, полноценное питание и физическая активность. При отсутствии лишнего веса и хорошем питании уровень витамина D сохраняется нормальным, заключил Алексей Хухрев.

Звездный диетолог Маргарита Королева ранее рассказала Федеральному агентству новостей, какими продуктами стоит дополнить рацион, чтобы избежать весеннего авитаминоза и связанных с ним негативных последствий для здоровья. Эксперт выделила зерновые, овощи, рыбу и мясо, бобовые, орехи и грибы и фрукты.

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