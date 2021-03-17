Жительница Курской области облила сына горючим веществом и подожгла

Курск, 17 марта. Возбуждено уголовное дело в отношении женщины по подозрению в покушении на убийство ребенка, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Курской области.

Жительница Железногорского района во время ссоры с сыном облила его горюче-смазочным материалом и затем подожгла. Мальчик госпитализирован в областную клиническую больницу с ожогами третьей степени.

Администрация области сообщила, что ребенок будет доставлен санавиацией в одну из больниц Нижнего Новгорода в ближайшее время. Мать мальчика задержали.

Недавно произошел пожар в Москве. Загорелась квартира в многоэтажном жилом доме. Возгорание было замечено на 11 и 12 этажах.