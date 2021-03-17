В Германии и Италии начался хаос после отказа от вакцины AstraZeneca

Берлин, 17 марта. Решение отказаться от оксфордского препарата от COVID-19 привело к закрытию центров вакцинации и отмене назначенных прививок населению.

Италия и Германия являются двумя крупнейшими государствами, которые приказали приостановить распространение вакцины AstraZeneca. Этот шаг был сделан после того как в ФРГ было зарегистрировано семь случаев образования тромбов, включая тромбоз глубоких вен у людей, недавно привившихся. В результате три пациента скончались. Об этом сообщает издание The Guardian.

По словам Николы Магрини, главы итальянского агентства по лекарственным средствам Aifa, на Апеннинском полуострове умерли восемь человек, а еще четверо пострадали от серьезных побочных эффектов. Помимо Германии и Италии, от AstraZeneca отказались Литва, Дания, Люксембург, Румыния, Болгария, Норвегия, Ирландия, Нидерланды, Франция и Швеция.

Критики в Германии предупреждали, что пауза в развертывании вакцины может нанести серьезный ущерб и без того вялой кампании прививок в стране. Этот шаг оставил многих людей с назначениями в тупик. Это также усилило дебаты о безопасности англо-шведской вакцины, к которой уже относились с недоверием. Власти Германии несколько недель назад решили, что препарат нельзя давать людям старше 65 лет, но позже это решение было отменено.

Министр образования Аня Карличек заявила, что запрет AstraZeneca поверг в хаос план вакцинации учителей и воспитателей. Он мог бы позволить детским садам и школам оставаться открытыми.

Эксперты считают, что возникшая в результате нехватка вакцин открывает перспективу для российского препарата «Спутник V». Его производители заключили соглашения с Италией, Германией, Францией и Испанией. Теперь вакцина из РФ станет гораздо более заметной частью национальной программы, чем считалось ранее.

Ранее стало известно, что Украина может не справиться с третьей волной бушующего коронавируса.