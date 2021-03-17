В ПФР разъяснили, как самозанятым обеспечить себе достойную пенсию

Самозанятые россияне могут дистанционно сформировать страховую часть своей пенсии и сделать так, чтобы период работы на себя засчитали в трудовой стаж, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому краю.

Согласно российскому законодательству, самозанятые не обязаны уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за себя. Формировать свои пенсионные права они должны самостоятельно.

Условия получения страховой пенсии

В ПФР напомнили, что для получения страховой пенсии нужно выработать необходимый страховой стаж и пенсионный коэффициент. Последний зависит от размера уплаченных взносов. За год максимально можно заработать десять баллов.

«Так, для того чтобы получить страховую пенсию в 2021 году гражданину потребуется не менее 12 лет страхового стажа и пенсионный коэффициент не ниже 21», — уточнили в ПФР.

Но стоит помнить, что по пенсионной реформе с 2025 года минимальный размер страхового стажа для выхода на пенсию составит 15 лет, а пенсионный коэффициент — 30. Быстро заработать нужное количество баллов не так просто. Чтобы в 2021 году заработать один пенсионный коэффициент, нужно заплатить не менее 32 230 рублей страховых взносов. Таким образом, если зарабатывать в год один бал, потребуется 30 лет страхового стажа. Размер пенсии в таком случае будет невысоким.

Пенсия для самозанятых

Чтобы самостоятельно формировать свои пенсионные права, нужно самим уплачивать за себя страховые взносы.

«Заявление о добровольном страховании подается в территориальный орган ПФР по месту жительства. Для расторжения добровольного страхования необходимо будет подать заявление о прекращении правоотношений», — сообщили в ПФР.

Заявление можно подать лично, отправить по почте, в личном кабинете на сайте ПФР или через мобильное приложение «Мой налог».

Заявитель сам выберет размер взносов, которые он будет платить. В текущем году минимальный размер взносов за полный год составляет 32 448 рублей, то есть 2704 рубля в месяц. Максимальный — 270 167,04 (в месяц выходит 22513,92 рубля).

Как платить взносы?

Взносы оплачиваются за каждый год не позднее 31 декабря (иначе в страховой стаж год не учтется). Оплатить можно как всю сумму сразу, так и разделить ее по частям.

Все реквизиты для оплаты взносов, а также бланки заявлений можно скачать на сайте Пенсионного фонда РФ.