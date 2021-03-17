Британские медики предупредили о незаметном признаке рака печени

Лондон, 17 марта. Боль в районе правой лопатки может указывать на рак печени, сообщили медики из Великобритании.

Источник боли находится в печени, но метастазы или опухоль раздражают нервные окончания таким образом, что человек ощущает болезненные ощущения в лопатке, спине или правом плече, сообщает Express.

Заболевание имеет и более явные признаки — пожелтение кожи, темный оттенок мочи и отек живота. Также пациенты жаловались на беспричинную потерю аппетита и веса, частую тошноту и рвоту без видимых причин. Среди факторов, которые провоцируют развитие рака этой разновидности, врачи отмечают диабет, злоупотребление алкогольными напитками и лишний вес. Иногда играет роль и генетическая предрасположенность пациента.

Алкоголь влияет на здоровье еще больше, чем принято считать. Об этом недавно заявили американские ученые, которые выявили прямую связь между нездоровым образом жизни и развитием онкологических заболеваний. Согласно исследованию врачей из США и Нидерландов, пациенты даже после инсульта и инфаркта имели очень низкие шансы на рак, если следили за своим здоровьем, избегали вредных привычек и регулярно занимались спортом. В частности, оказались в безопасности те, кто не курил и следил за уровнем сахара и холестерина.