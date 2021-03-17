Малышева назвала количество антител, защищающее от повторного COVID-19

Москва, 17 марта. Телеведущая и врач Елена Малышева назвала количество антител к коронавирусу, которое необходимо для защиты от повторного заболевания COVID-19.

У человека иммунитет образуется после накопления минимального числа антител, зафиксировать которые способен соответствующий тест, рассказала врач.

«Если у вас положительный тест на антитела — вы защищены от коронавируса. Причем неважно, насколько много у вас антител», — сообщила на своей странице в соцсети Instagram Малышева.

По словам телеведущей, известно, что в среднем антитела сохраняются восемь-десять месяцев. Столько же ведется международное наблюдение за переболевшими COVID-19 людьми. Врач уточнила, что антитела, скорее всего, сохраняются намного дольше.

Риск повторного заражения коронавирусом у людей, переболевших COVID-19, в настоящее время расценивается как крайне низкий, подчеркнула врач.

Ранее Малышева рассказала, что за некоторыми привившимися российской вакциной «Спутник V» людьми наблюдение ведется на протяжении девяти месяцев. У них зафиксирован высокий уровень антител к COVID-19.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции сообщили, что в России за сутки 15 марта зафиксировано 9393 новых случаев заражения коронавирусом. Российские медики зарегистрировали новых заболевших в 85 регионах страны. При этом у 10,9% зараженных не наблюдалось никаких клинических проявлений болезни. Число летальных исходов от COVID-19 за сутки составило 443. Полностью вылечиться смогли еще 10 644 человека.