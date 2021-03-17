Малиновская назвала Анастасию Решетову «инстателкой» с интеллектом зубочистки

Москва, 17 марта. Телеведущая Маша Малиновская жестко раскритиковала бывшую девушку рэпера Тимати Анастасию Решетову, ставшую ведущей шоу «Ты — топ-модель».

Ранее состоялась презентация проекта «Ты — топ-модель», который будет транслировать телеканал ТНТ. Вместе с Решетовой программу будет вести стилист Гоша Карцев, шоумен Александр Гудков и немецкий модельер Филипп Плейн.

В сторис на своей странице в Instagram Малиновская отметила, что подобный выбор ведущих для нее смешон, поскольку шоу про супермоделей будет вести не модель, «а инстателка», которая «как две капли воды похожа на сотни таких же».

«Ну и особенно удручает, что у ведущей интеллект зубочистки», — добавила телеведущая.

Параллельно на ТНТ идет шоу «Холостяк», главным героем которого стал Тимати. Во вторник стало известно, что рэпер отдыхает на Мальдивах с одной из самых ярких участниц программы — Марией Вебер. Модель из Сочи многие зрители сравнивают с Решетовой.

По данным одного из участников шоу, рэпер часто ужинает с Марией вдвоем и веселится на вечеринках. При этом никакого проявления чувств свидетель не замечал. Пара не целовалась и не обнималась на людях.

В Сети пользователи высказывают предположение, что рэпер специально взял модель с собой на Мальдивы, чтобы подогреть интерес к шоу слухами о романе.