Камала Харрис дебютирует в ООН

Вашингтон, 17 марта. Демократия находится под большим напряжением. Об этом заявляет вице-президент США Камала Харрис во время своего дебюта в ООН.

Представитель США выступила с речью во время заседания Организации объединенных наций по вопросам гендерного равенства. Вице-президент считает, что демократия в корне зависит от расширения прав и возможностей женщин, а данный политический строй во всем мире находится под большим напряжением. Об этом сообщает Reuters.

«Демократия требует постоянной бдительности, постоянного совершенствования. Это работа в процессе. И сегодня мы знаем, что демократия все больше находится под большим напряжением», — заявила вице-президент Соединенных Штатов.

Статус демократии зависит от прав женщин не только потому, что их исключение из процесса принятия решений — это признак ущербной свободы, но и по той причине, что их участие только укрепит демократический мир. Харрис подтвердила, что администрация президента США Джо Байдена оживит партнерство Вашингтона с ООН по делам женщин.

Ранее стало известно, что США не нашли доказательств влияния других стран на итоги выборов 2020 года.