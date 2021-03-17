Названа возможная причина пожара в Лесосибирске с гибелью четырех детей

Лесосибирск, 17 марта. Возгорание в жилом многоквартирном доме могло произойти в результате замыкания электропроводки, который находился в коридоре.

По факту гибели четверых детей в результате пожара следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". В результате инцидента заживо сгорели дети двух, пяти, десяти и 17 лет.

До этого стало известно, что пожар произошел в двухэтажном жилом доме в микрорайоне Северный в Лесосибирске. Возгорание было ликвидировано сотрудниками МЧС.