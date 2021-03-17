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Восемнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом под Рязанью

Восемнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом под Рязанью

Рязань, 17 марта. Восемнадцать человек пострадали в дорожной аварии с автобусом рейса «Москва — Пенза» в Рязанской области.

Представитель экстренных служб региона в беседе с РИА Новости сообщил, что инцидент произошел на 226-м километре федеральной трассы М-5. Рейсовый автобус опрокинулся на дороге в Спасском районе.

Уточняется, что в момент ДТП в салоне автобуса были 58 человек. Среди них детей не было. В больницы были доставлены 18 человек.

Ранее стало известно, что четыре человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Рязанью. Инцидент произошел в декабре минувшего года.

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