Пушков резко ответил на слова Зеленского о «деоккупации» Крыма

Москва, 17 марта. Российский сенатор Алексей Пушков ответил на слова украинского президента Владимира Зеленского о присоединении Крыма к России.

Во вторник украинский лидер сообщил, что Киев просто так не отдаст полуостров и подготовил «стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова». Референдум, который был проведен в Крыму, Зеленский назвал «фейковым».

«Фейковым был не референдум в Крыму 2014 года — фейковым был и является сам Зеленский, обещавший, как кандидат в президенты, одно, а делающий совсем другое», — высказался Пушков в своем Twitter.

Сенатор отметил, что на Украине уровень поддержки Зеленского упал в четыре раза. «Крымскую платформу» же Пушков назвал провальной идеей.

Украинские политики, критикующие вакцину от коронавирусной инфекции российского производства «Спутник V», нуждаются в помощи психиатра. Об этом заявил ранее член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

«А как относиться к политикам типа украинских, которые видят в российской вакцине «гибридное оружие»? Тут одним презрением не обойтись. Надо вызывать психиатра», — написал сенатор в социальной сети.

Пушков также вспомнил слова президента Чехии, который презирает чиновников, превращающих вопрос с вакцинацией в политику.