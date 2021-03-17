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Экипаж МКС обнаружил скопление чаинок около возможного места утечки воздуха

Экипаж МКС обнаружил скопление чаинок около возможного места утечки воздуха

Москва, 17 марта. Космонавты на МКС заметили скопление чаинок возле возможного места утечки воздуха в российском модуле «Звезда».

Теперь проблемную зону будут исследовать с помощью микроскопа, сообщает РИА Новости по данным переговоров экипажа с Центром управления полетов.

Незадолго перед находкой специалисты ЦУП посоветовали космонавту Сергею Рыжикову проверить предполагаемые места утечек при помощи чаинок. Одно из мест отличилось их большим количеством, а около двух других кусочков сухого листа не было совсем, рассказал Рыжиков.

На МКС некоторое время ведутся поиски места, откуда воздух покидает станцию. В марте этого года была заделана трещина, которая не представляла опасности для экипажа, но причина утечки воздуха была по-прежнему не определена.

Недавно предприятие Роскосмоса анонсировало создание телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМУ7». Специалисты запланировали запуск уже в 2021 году.

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