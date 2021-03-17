Экипаж МКС обнаружил скопление чаинок около возможного места утечки воздуха

Москва, 17 марта. Космонавты на МКС заметили скопление чаинок возле возможного места утечки воздуха в российском модуле «Звезда».

Теперь проблемную зону будут исследовать с помощью микроскопа, сообщает РИА Новости по данным переговоров экипажа с Центром управления полетов.

Незадолго перед находкой специалисты ЦУП посоветовали космонавту Сергею Рыжикову проверить предполагаемые места утечек при помощи чаинок. Одно из мест отличилось их большим количеством, а около двух других кусочков сухого листа не было совсем, рассказал Рыжиков.

На МКС некоторое время ведутся поиски места, откуда воздух покидает станцию. В марте этого года была заделана трещина, которая не представляла опасности для экипажа, но причина утечки воздуха была по-прежнему не определена.

Недавно предприятие Роскосмоса анонсировало создание телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМУ7». Специалисты запланировали запуск уже в 2021 году.