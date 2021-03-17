Счетная палата предупредила о рисках роста цен на топливо в России

Москва, 17 марта. Счетная палата назвала одной из «укрупненных проблем» аудита в 2020 году риски роста цен на топливо. Об этом говорится в отчете ведомства по итогам прошедшего года.

«К укрупненным проблемным областям проверок относятся следующие факторы. Рост цен на топливо в мае 2018 года потребовал принятия правительством РФ экстренных мер», — цитирует отчет ведомства ТАСС.

В Счетной палате отметили, что риски повторения роста розничных цен на топливо и «возникновение социальной напряженности» отмечаются вплоть до нынешнего времени.

Главной особенностью года пандемии для российской энергосистемы стало падение глобального спроса на все виды энергоресурсов. Об этом министр энергетики Николай Шульгинов рассказал на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации РФ, передает корреспондент ФАН.

Ранее в Минэнерго РФ заявили, что подорожание бензина и дизельного топлива в первую неделю марта было связано с общим изменением с начала года индекса потребительских цен, а также с ростом оптовых показателей стоимости из-за сезонного увеличения спроса на топливо, сообщает INFOX. Негативный эффект также оказал возросший спрос на бензин и дизтопливо из-за морозов.