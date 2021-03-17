Собчак заметили в ресторане со скопинским маньяком

Москва, 17 марта. Вышедший на свободу Виктор Мохов, прозванный скопинским маньяком, продолжает получать «дивиденды» за свою славу, раздавая интервью журналистам. На этот раз он может стать героем блога Ксении Собчак: телеведущая приехала в родной город преступника.

В сентябре 2000 года Мохов из города Скопин Рязанской области похитил двух девочек — 17-летнюю Елену и 14-летнюю Катерину. Пленниц он продержал в подземном бункере 3 года 7 месяцев, периодически их насилуя. Старшая из них трижды была беременна. Девочек освободили благодаря счастливой случайности, когда они смогли передать записку в милицию.

В марте скопинский маньяк вышел на свободу на два месяца раньше срока. В первые же дни появилась информация, что он заключил договор с одним из федеральных телеканалов на запись эксклюзивного интервью. Однако попытка сделать из освобождения преступника шоу вызвала широкий резонанс, и было решено отложить материалы до лучших времен. Несмотря на это, Мохов все же получил полтора миллиона рублей. Еще 350 тысяч ему заплатили за интервью одному из федеральных изданий.

Как сообщает KP.RU во вторник к Мохову в Скопин приехала Собчак, ведущая блок на YouTube и программу «Док-ток» на Первом канале. Местные жители засняли черный микроавтобус, в котором она приехала в город вместе со своей съемочной группой. Встреча с маньяком проходила в местном ресторане «Сахар». После разговора в ресторане Собчак отправилась в дом к Мохову.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, российская актриса кино Елена Драпеко в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН жестко раскритиковала появление Мохова на ток-шоу. По ее словам, возмутительно показывать маньяка как медийную персону. Возможные интервью с Моховым она назвала преступление перед нравственностью.

Отметим, за Моховым установлен надзор: следующие шесть лет ему запрещено гулять по ночам, выезжать за пределы района и посещать массовые мероприятия. Дважды в месяц он должен отмечаться в полиции. Как сообщал ФАН, несмотря на ограничения, жители Скопина опасаются нового соседа и боятся за своих детей.