Авария обесточила большую часть Грузии

Тбилиси, 17 марта. Авария на ЛЭП обесточила большую часть грузинской территории. Об этом говорится в распространенном компанией «Государственная электросистема Грузии» заявлении.

Авария произошла в ночь на среду на 400-киловольтной линии электропередачи «Месхети», которая обеспечивает поставки электроэнергии из Турции в Грузию.

«Из-за отключения 400-киловольтной линии электропередачи «Месхети», которая связывает энергосистемы Грузии и Турции, прекратился импорт электроэнергии из Турции и ее подача большей части страны», — говорится в заявлении.

В настоящее время ведутся восстановительные работы, производится поэтапное включение света, уточнили в «Государственной электросистеме Грузии».

Ранее сообщалось, что в Чкондидской епархии Грузинской православной церкви несколько человек, в том числе журналисты, пострадали, упав со второго этажа во время потасовки. Противостояние внутри церкви началось после того, как новый митрополит Стефан Чкондидский, которого невзлюбили местные прихожане, запретил проводить церковные службы двум священнослужителям.