Роструд объяснил порядок восстановления потерянной трудовой книжки

Москва, 17 марта. Сотрудники Роструда объяснил порядок восстановления утерянной бумажной трудовой книжки. Ответ ведомства на соответствующий запрос публикует портал «Онлайнинспекция.рф».

С 2021 года россиянам при первом трудоустройстве оформляют лишь электронные трудовые книжки. Если работник при переходе на новую работу хочет восстановить бумажную версию утерянной «трудовой», делать это новый работодатель не обязан.

«Если работник хочет получить дубликат трудовой книжки, то для этого ему необходимо обратиться с соответствующим заявлением к предыдущему работодателю», — сообщили в Роструде.

Ранее сообщалось, что граждане России с 7 марта смогут прописать весь трудовой стаж в электронной трудовой книжке. Согласно новым правилам, в документе электронного формата указывается информация о работе с начала 2020 года. Весь стаж до этого времени сохраняется на бумажном носителе.

При желании внести в электронную трудовую книжку весь рабочий стаж нужно лично обратиться в любое доступное отделение ПФР. Там россиянину потребуется написать соответствующее заявление.