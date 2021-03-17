Эксперт Шерман объяснил, почему на встрече нельзя класть телефон на стол

Москва, 17 марта. Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман объяснил, почему во время встречи нельзя класть телефон на стол.

По словам специалиста, этика делового общения предполагает, что партнеры во время встречи и переговоров не отвлекаются на небрежно оставленный на столе смартфон или посторонние телефонные звонки. Проверять оповещения Шерман рекомендует другим способом.

«В то же время, оповещения можно получать на часы, чтобы постоянно не проверять телефон, и чтобы у собеседника не сложилось ощущение того, что его визави куда-то торопится или занят другими делами», — рассказал агентству «Прайм» эксперт.

Шерман отметил, что смартфон лучше заблаговременно убрать в карман, портфель или сумку. Важно продемонстрировать партнеру, что встреча важна и только на ней сосредоточено все внимание. Однако в некоторых случаях телефон на встрече может сыграть положительную роль.

«Если собеседник — ваш потенциальный клиент, и он увидит, что во время встречи вы отвечаете другим клиентам, он будет понимать, что и его запросы всегда будут приоритетными», — заключил Шерман.

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